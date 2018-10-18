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Taciz iddiası anneye sinir krizi geçirtti

Sivas’ta ilk iş gününde kızının patronu tarafından tacize uğradığını iddia eden anne sinir krizi geçirerek hastanelik oldu.

  • İHA
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Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada bugün işe başlayan genç kız iddiaya göre iş yerinde kahve yaptığı sırada patronu D.A.’nın tacizine uğradı. Genç kız durumu telefonla annesi M.K.’ya haber verdi. Kızının çalıştığı firmaya gelen anne kızını taciz ettiğini öne sürdüğü patronu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile anne sinir krizi geçirerek bayıldı. Annenin durumunu görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi hastaneye kaldırdı. Genç kızı ilk iş gününde taciz ettiği iddia edilen patron D.A. da polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 
 

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