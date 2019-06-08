Cadde ortasında tekme tokat darp ettiler

Trabzon’da bir kadını taciz ettiği iddiasıyla bir kişi, vatandaşlar tarafından tekme tokat darp edildi Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kadının tacize uğradığı iddiası vatandaşları öfkelendirdi. Öfkelenen kalabalık tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi cadde ortasında tekme tokat darp ederken, olaya müdahale eden polisler darp edilen şahsı kızgın vatandaşın elinden güçlükle alabildi.