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Yaşam

Takı kavgasında damat ile ailesinden 3 kişiyi vuran gelinin babası tutuklandı

Trabzon'da 2 hafta önce evlenen doktor çiftin aileleri arasında düğündeki takıların paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada damat ile ailesinden 3 kişiyi yaralayan gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut (50) tutuklandı.

DHA27 Eylül 2021 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:43
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Olay, 25 Eylül'de sabah saatlerinde 1 Nolu Bostancı Mahallesi'ndeki Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 16 gün önce evlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde çalışan Dr. Burcu Bulut Keleş (30) ile Dr. Ümit Keleş'in (30) aileleri, iddiaya göre düğün günü takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül'de yeniden bir araya geldi. Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damat Ümit ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete tamamlanan sorgusu sonrası Basri Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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