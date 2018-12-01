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Takside tartıştı, inince 9 bıçak darbesiyle öldürdü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde müşteri olarak bindikleri takside alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan Türkmenistan uyruklu R.N. ile Hakan Akdoğan (40), araçtan inince kavga etti. Kavga sırasında R.N., Akdoğan'ı 9 bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldürdü.

  • DHA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde müşteri olarak bindikleri takside alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan Türkmenistan uyruklu R.N. ile Hakan Akdoğan (40), araçtan inince kavga etti. Kavga sırasında R.N., Akdoğan'ı 9 bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldürdü.
 
​Serik'te buluşan Hakan Akdoğan ile Türkmenistanlı R.N., dün saat 17.00 sıralarında müşteri olarak bindikleri taksiyle Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. Yolda Hakan Akdoğan ve R.N. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bunun üzerine taksi şoförü, Manavgat Caddesi'nde aracı durdurdu.
Araçtan inen  Akdoğan ve R.N. kavga etmeye başladı.
 
ELİNDEKİ BIÇAĞI KAPIP, ÖLDÜRDÜ
 
Kavga sırasında Hakan Akdoğan, yanındaki bıçakla R.N.'yi bacağından yaraladı. Bu sırada R.N., Akdoğan'ın elindeki bıçağı kaptı. R.N., Hakan Akdoğan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı.
 
Taksi şoförünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda 9 bıçak yarası olduğu belirlenen Hakan Akdoğan, ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Akdoğan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
 
Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi R.N.'yi kısa sürede yakaladı. Hastanede tedavisi yapılan R.N., gözaltına alındı. 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.N., bu sabah Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Hakan Akdoğan'ın cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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