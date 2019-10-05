Taksim Camii’nde sona doğru
Taksim’de temeli 17 Şubat 2017’de atılan caminin ince işçiliğinin yüzde 35’i tamamlandı.
Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camisi’nin yapımına devam ediliyor. Kaba inşaatı tamamlanan camide ana kubbelerin ardından küçük kubbelerin kaplama işlemleri bitirildi. Kubbelerin kaplaması titanyum çinkoyla yapıldı. Caminin alt katlarında bulunan otopark, sergi alanı ve konferans salonundaki çalışmalar da tamamlandı. Mermer kaplama ve çelik işçilik çalışmalarına ise yoğun şekilde devam ediliyor. Cami açıldığında 2 binden fazla kişi aynı anda namaz kılabilecek.
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