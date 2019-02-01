Taksim Camisi’nin minare külahı yerleştirildi

Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Cami’nin yapımı devam ediyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzası taşıyan camide, vinç yardımıyla minarelerden birine 2.5 metre boyunda külah yerleştirildi. Yerleştirilen külahın ağırlığının, 500 kilogram olduğu öğrenildi. Taksim Meydanı’ndan geçen yerli ve yabancı turistler de, caminin fotoğrafını çekti. Yapımı tamamlandığında camide 2 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.