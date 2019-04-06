Taksim Meydanı'nda 'el falı' bahanesiyle dilencilik yapan şüpheli yakalandı

Taksim Meydanı’nda bulunan vatandaşlara yaklaşarak iddiaya göre ‘el falı’ bakma bahanesiyle vatandaşların duygularını suistimal ederek dilencilik yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Vatandaşların şikayeti üzerine Taksim Meydanı’nda görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şüpheliyi takibe başladı. Takibi sürdüren ekipler, şüphelinin ‘el falı’ bahanesiyle vatandaşlardan para talep ettiğini görünce operasyon için düğmeye bastı. Dilencilik yaptığı tespit edilen şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, "ekmek parası topluyorum" diyerek kendisini savunduğu görüldü.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.