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Taksim’de polisi alarma geçiren şüpheli kadın gözaltına alındı

Taksim’de şüpheli hareketler sergileyen bir kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Taksim Gezi Parkı’nın paralelinde bulunan Mete Caddesi üzerinde bir kadının şüpheli hareketler sergilediğini gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüpheli kadını durdurarak kendisinden kimliğini istedi. Kadının üzerinden kimlik çıkmaması üzerine ekipler şüphelinin üst araması yaparak gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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