Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Taksim'de soğukta üşüyen evsiz vatandaşa zabıta yardım etti

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir bankta uyumaya çalışan evsiz vatandaşın görüntüleri yürekleri burktu. Durumu gören Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşa yardım ederek soğukta dışarıda kalmaktan kurtardı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Taksim Meydanı’nda soğukta bankta yatan evsiz bir vatandaşın yürekleri sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Meydanda bulunan bankta kendinden geçmiş bir halde yatan Dindar Acar’ı gören Beyoğlu Zabıta ekipleri, vatandaşın yanına giderek onu barınma evine götürmek istediklerini söyledi. Başlangıçta ekiplerle gitmek istemeyen şahıs, zabıtanın, “Bak orada yatacak yer var. Bütün ihtiyaçların karşılanır. Bak hava çok soğuk. Aç mısın? Seni götürelim, yemek yedirelim” demesi üzerine “Açım” diyerek ekiplerle birlikte gitmeyi kabul etti.
 
 
Üzerinde kimlik bulunmayan şahıs, yanındaki bir mont ve bir poşet ile zabıta ekiplerinin aracına bindi. Zabıta ekipleri ise “Bir şeye ihtiyacın olursa biz her zaman buradayız. 24 saat bulabilirsin” diyerek evsiz vatandaşa yardım etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Köye inen aç kurtlar adeta dehşet saçtı

Köye inen aç kurtlar adeta dehşet saçtı

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Yoksul genç 4 Ferrari'ye çarptı

Yoksul genç 4 Ferrari'ye çarptı

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek!

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA