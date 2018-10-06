Taksim'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi
Taksim Cumhuriyet anıtı önüne bırakılan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi. Çantanın İstanbul'a tatile gelen Arap turist çifte ait olduğu anlaşıldı.
- İHA
Taksim'de vatandaşlar, Cumhuriyet anını önüne bırakılan şüpheli bir çantayı fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölge demir bariyerlerle çevrilirken, bomba imha uzmanlarına haber verildi. Polisi alarma geçiren çantanın İstanbul'a tatil için gelen Arap çifte ait olduğu anlaşıldı. Çiftin pasaportunu inceleyen ekipler, daha sonra çantayı teslim etti.
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