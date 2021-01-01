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Yaşam

Talihsiz adam temizlemeye çalıştığı pompalı tüfeğin kazayla ateş almasıyla yaralandı

Şanlıurfa'da Abdulkadir Erke (31) temizlemeye çalıştığı pompalı tüfeğin kazayla ateş almasıyla bacağından yaralandı. Acil serviste tedavisine başlanılan Erken'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 16:22 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 16:22
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Olay, sabah saatlerinde Nusretiye Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Erke, evinde kendisine ait pompalı tüfeğinin bakımını yapmaya başladı. Bu sırada yanlşılıkla tetiğe dokunan Erke'nin tüfeğinden çıkan saçmalar sağ bacağına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Abdulkadir Erke, yakınlarının çağırdığı ambulansia Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan Erken’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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