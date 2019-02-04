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Tam 200 kişilik ekiple kayıp 4 çocuk aranıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçen cumartesi günü iddiaya göre, derede suya kapılan otomobil içinde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter ile bu sabah havadan arama başlatılırken, dere içinde ve çevresinde yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi de çalışmalarını sürdürüyor

  • DHA
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, iddiaya göre, derede suya kapılan otomobil içinde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Dünkü çalışmalar akşam havanın kararmasının ardından durduruldu. Bu sabah bölgeye gelen ekiplerin son kontrolleriyle birlikte çalışmalara başlandı.
 
ÇOK SAYIDA EKİP SEFERBER OLDU
 
DHA'da yer alan habere göre araçta bulunduğu iddia edilen çocukların yakınları da sabah erken saatlerden itibaren bölgeye geldi. Bugünkü çalışmalara Çanakkale ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlükleri deniz polisi ve su altı ekipleri, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katılıyor.
 
METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ DE KULLANILIYOR
 
Ayrıca özel metal arama dedektörleri kullanılarak söz konusu otomobilin yerinin tespit edilmesi için su altında çalışmalar yürütülecek. Öte yandan havadan da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter tarafından arama ve kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. 112 Acil Servis ekipleri de çok sayıda ambulansla bölgede hazır bekletiliyor.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar: T3 Vakfı´na kamudan para aktarıldığı yönünde iddialar tümüyle asılsızdır

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