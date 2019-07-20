28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tam 350 bin lira: Bulamazsak 10 yılım heba olur

Antalya'da bir besici, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanının, nakliyesini yapmak için anlaştığı tır şoförü tarafından çalındığını iddia etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tokat'ın Turhal ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Murat Sevük (35), Kurban Bayramı öncesinde satmak amacıyla hayvanlarını Antalya'ya getirmeye karar verdi.

Kepez Belediyesinin Çamlıca Mahallesi'ndeki hayvan pazarından yer kiralayan Sevük, kentteki bir nakliye şirketiyle anlaştı.

Şirket tarafından kiralanan tıra, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanını yükleyen Sevük, şirkete ait başka bir besicinin hayvanlarının bulunduğu tır ile Antalya'ya doğru yola çıktı. Hayvanlarının bulunduğu aracın bir türlü hayvan pazarına gelmemesi üzerine Sevük, nakliye şirketi yetkililerine ulaştı. Yetkililerden "Biz de tıra ulaşamıyoruz." yanıtını alan Sevük, durumu, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma, hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

- "BEŞ ÇOCUĞUMUN RIZKI KAYBOLDU"

Sevük, kardeşi İdris Sevük'le hayvan pazarında kiraladıkları çadırda hayvanlarının bulunmasını bekliyor.

Murat Sevük, gazetecilere, kendisine ait 25 büyükbaş hayvanın bulunduğu tırın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ortadan kaybolduğunu belirterek, "Bu hayvanları borçla beslemiştik. Satıp borcumu ödeyecektim. Bir yıldır hayvanları beslemek için neredeyse ahırda yatıyorduk. Beş çocuğumun rızkı kayboldu. Hayvanlarımı bulamazsak benim 10 yılım heba olur." dedi.

Nakliye şirketi yetkilisi H.Ç. ise tırın şirketlerine ait olmadığını, bu iş için şoförüyle birlikte aracı kiraladıklarını öne sürdü.

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

#CANLI Bahçeli'den önemli açıklamalar

#CANLI Bahçeli'den önemli açıklamalar

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

İşine son verildiğini sosyal medyadan öğrendi!

İşine son verildiğini sosyal medyadan öğrendi!

Yurt dışı noter hizmetlerinde yeni dönem

Yurt dışı noter hizmetlerinde yeni dönem

Skandal PKK paylaşımı! Hakim karşısına çıkacak

Skandal PKK paylaşımı! Hakim karşısına çıkacak

Beylikdüzü'nde kan donduran olay!

Beylikdüzü'nde kan donduran olay!

45. yıl dönümünde 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan unutulmaz kareler

45. yıl dönümünde 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan unutulmaz kareler

Fındık bahçeleri arasındaki saklı güzellik... Hayran bırakıyor

Fındık bahçeleri arasındaki saklı güzellik... Hayran bırakıyor
 

POPÜLER HABERLER

İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı

İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı

ÖTV indirimi bitti, kampanyalar başladı

ÖTV indirimi bitti, kampanyalar başladı

Daha önce böylesi görülmedi: Oyuklara yerleşmişler

Daha önce böylesi görülmedi: Oyuklara yerleşmişler

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA