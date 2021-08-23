Tamamen doğal ilaç! Böbrek taşını eritiyor...

23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:29 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:29

Ağustos ayının sevilen meyvesi olan böğürtlenin faydaları saymakla bitmiyor. Bazen saç boyası olarak bazen de böbrek taşı düşürücüsü olarak kullanabileceğiniz böğürtlen, vücutta kısa sürede etkisini gösteren meyveler arasında yer alıyor.

Görüntüsüyle pastalar ve tatlılarda iştah kabartan böğürtlenin suyu ve yaprağı ile de şifa oluyor. Peki, böğürtlen nasıl tüketilmeli? İşte cevabı...

BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI

Antioksidan bakımından en zengin meyvelerden biridir.

Kanser gelişimine karşı etkilidir.

Kan şekerini ve insülin seviyelerini düzenler.

Beyin iltihabını azaltır. Hafızayı güçlendirir, beyin fonksiyonlarına destek olur.

İçeriğinde bulunan lifler, sindirimi kolaylaştırır.

Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kalp sağlığını korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı vücut direncini arttırır.

Magnezyum ve kalsiyum bakımından zengindir. Kemik gelişimine destek olur.

Yüksek oranda C vitamini içerdiği için, cilt sağlığına faydalıdır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Düşük kalorili ve yüksek lifli olduğu için, diyet yaparken ara öğün olarak tüketilebilir.

Adet ağrılarına ve sancılara iyi gelir.

Sakinleştirici etkisi vardır. Sinirleri yatıştırır.