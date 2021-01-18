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Yaşam

Tamire getirilen tablet bomba gibi patladı

Bursa'da tamir edilmek istenilen tablet patladı. Patlama anı ile ardından çıkan alevler güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA18 Ocak 2021 Pazartesi 17:45 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:45
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İznik ilçesi Beyler Mahalllesi Mustafa Doğan Sokak’taki teknik serviste yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; Teknisyen Enes Şahin'in tamir etmek istediği tablet, patladı. Patlamayla birlikte tablet alev aldı. Şahin, alevleri söndürmek istedi ancak montu yandı. Serviste bulunan müşteri ise yaşananları şaşkınlık içinde izledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan Enes Şahin, “Çok şükür kötü bir durum yaşanmadı. Sadece montum yandı. Tabletin bataryasını çıkartmaya çalışırken, batarya tepkimeye girdi. Ardından da patlama gerçekleşti. Neden olduğumuz zararı karşılayacağız. Önemli olan canımıza ve malımıza zarar gelmemiş olması” dedi.

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