Tarih bilincini çocuklara mobil oyunla aşılayacak

Çocuklara yönelik çalışmalar yapan yazar Ayşe Gül Kara Zorlu, daha önce kitaplarında çocuklarla buluşturduğu “Şakrak” karakterini mobil oyuna taşıyacak. Çocuklar için farklı mecralarda birçok proje üreten ve her kitabında farklı konuları işleyen yazar, bu yıl içinde bitirilmesi planlanan mobil oyunda tarih bilincini aşılayacak. Çocuk edebiyatında yerli karakterlerin önemine değinen Zorlu, “Çocukların rol model aldığı karakterlerin onların üzerindeki etkisi, beni çocuk edebiyatına daha çok sevk etti. Bu alandaki karakterlerin, özellikle çizgi kahramanların çocuklarla olan rol model ilişkisinde, çocukların hayatlarına uyguladığını ama maalesef bu alanda kitap kahramanı olmadığını gördüm. Bu çok büyük bir eksiklik.” dedi.

EN ETKİLİ YÖNTEM

Zorlu, çocukların kitaplara olan sevgisini artırmayı amaçladıklarını, “Şakrak” serisi üzerine Sakarya Üniversitesi’nde 6 bin çocukla yapılan testin de çalışmanın okumayı sevdirmedeki başarısını ortaya koyduğunu ifade etti.Zorlu, “Şakrak”ın mobil oyuna dönüşmesini ise şöyle anlattı: “Çocuklara tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi öğretmek için oyun dilini kullanıyoruz. Kitaplarımızı da oyunlaştırdık. Tarihimizi nasıl sevdirebiliriz dedik ve bir mobil oyun hazırlamaya başladık. Bu mobil oyunu uzmanların yönlendirmesine göre hazırlayacağız. Çocuklarımızı oynarken eğitmek adına -biliyorsunuz ki uzmanlar eğitimde en etkili yöntemin oyun olduğunu belirtiyorlar- Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemiyle beraber tarihimizi oyunlaştıran bir model hazırlıyoruz. İnşallah ileriki günlerde çocuklarımız tarihi oynarken öğrenecek.” Oyunun altyapısının hazırlandığını, daha sonra da çizim ve diğer görsellerin tasarımlarına geçileceğini aktaran yazar, oyunun 2019 yılı içinde tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.