Tarihi caminin kurşunlarını çalan cezaevi firarisi çıktı

Lüleburgaz'ın en eski tarihi camilerinden biri olan ve 1569 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kubbelerindeki 54 kilo kurşun kaplaması çalındı. Geçen hafta meydana gelen hırsızlık olayının ardından geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, hırsızların kendilerini fark ettirmemek için kurşunların bir hafta boyunca gece geç saatlerde peyderpey çalındığını ve çalınan kurşunların önemli bir bölümünün kilosu 20 kuruştun hurdacıya satıldığını belirledi. Hurdacılarda önlem alan polis, çaldıkları kurşunları satmaya çalışan şüpheliler İ.A. (17) ve Ş.G.'yi (16) yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ş.G.'nin, ağabeyinin kimliğini polislere gösterdiği öğrenildi. Yapılan incelemede Ş.G.'nin hırsızlık suçundan bulunduğu cezaevinden firar ettiği, İ.A.'nın ise hırsızlık suçundan 7 ayrı dosyasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.