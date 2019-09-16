26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7098
  • 6,3136
  • 276.125
  • 103195
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tarihi caminin kurşunlarını çalan cezaevi firarisi çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kubbesinden kurşun çalan 2 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu ve polislere, ağabeyine ait kimliği gösterdiği ortaya çıktı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lüleburgaz'ın en eski tarihi camilerinden biri olan ve 1569 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kubbelerindeki 54 kilo kurşun kaplaması çalındı. Geçen hafta meydana gelen hırsızlık olayının ardından geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, hırsızların kendilerini fark ettirmemek için kurşunların bir hafta boyunca gece geç saatlerde peyderpey çalındığını ve çalınan kurşunların önemli bir bölümünün kilosu 20 kuruştun hurdacıya satıldığını belirledi. Hurdacılarda önlem alan polis, çaldıkları kurşunları satmaya çalışan şüpheliler İ.A. (17)  ve Ş.G.'yi (16) yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ş.G.'nin, ağabeyinin kimliğini polislere gösterdiği öğrenildi. Yapılan incelemede Ş.G.'nin hırsızlık suçundan bulunduğu cezaevinden firar ettiği, İ.A.'nın ise hırsızlık suçundan 7 ayrı dosyasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır annelerini tehdit etmişti: Bakın o şüpheli kim çıktı?

Diyarbakır annelerini tehdit etmişti: Bakın o şüpheli kim çıktı?

Ekonomide sevindirici haber! Milyonlarca TL fazla verdi

Ekonomide sevindirici haber! Milyonlarca TL fazla verdi

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

'Ne KKTC ne de Türk bayrağını asla ellettirmeyiz'

'Ne KKTC ne de Türk bayrağını asla ellettirmeyiz'

Halkbank'tan 'faiz' kararı: Bugünden itibaren geçerli olacak

Halkbank'tan 'faiz' kararı: Bugünden itibaren geçerli olacak

Korkunç olay! 13 yıllık planı 'DNA' testi bozdu

Korkunç olay! 13 yıllık planı 'DNA' testi bozdu
 

POPÜLER HABERLER

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA