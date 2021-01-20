İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2021 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4432
  • EURO
    9,0206
  • ALTIN
    442.329
  • BIST100
    1556.02
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Tarihi eser satıcılarına polis göz açtırmadı
Yaşam

Tarihi eser satıcılarına polis göz açtırmadı

Nevşehir'de ev ve iş yerinde 90 parça tarihi eser ele geçirilen A.U. gözaltına alındı.

DHA20 Ocak 2021 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:55
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Avanos'ta yaşayan A.U'nun tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. 

Bunun üzerine şüphelinin ev ve iş yerine baskın yapıldı. 

Yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 40 adet sikke, 20 adet toprak ve metal parçalardan oluşan obje, 11 adet yüzük, 7 adet farklı figürlerin bulunduğu kolye, 2 adet ok ucu, 2 adet küpe, 1 adet mühür, 1 adet çan, 1 adet haç, 1 adet arma, 1 adet mavi renkli taş, 2 adet kırık bilezik ve 1 adet minyatür tekerlek olmak üzere toplam 90 parça tarihi eser ele geçirildi. 

A.U. gözaltına alınırken, tarihi eserler Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.