Tarihi hafıza tek çatıda toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından yayımlanan kararname ile Başbakanlığa bağlı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı adı altında hizmet vermeye başladı.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal “Türkiye’de arşivciliğin en güçlü merkeze bağlanması yani Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan uhdesi altına alınmış olması, arşivlerimizin tek bir merkezden, herhangi bir keşmekeşliğe sebebiyet vermeyecek, güçlü bir şekilde yönetimini beraberinde getirecek. Kamu kurumlarında yapılan arşiv iş ve işlemleri denetleme ve arşive intikali gibi konularda Devlet Arşivleri Başkanlığı yetkili kılınmıştır” dedi.
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