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Pertek Kalesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor

Tunceli'nin Pertek ilçesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Pertek Kalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

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Yapılış tarihi bilinmeyen ve Osmanlı Devleti'nin de bir dönem  kullandığı kale, ilçenin en önemli değerlerinden biri olarak dikkati çekiyor.
 
Murat Nehri'nin kıyısındaki tepenin üzerine inşa edilen ve bölgenin  Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalması nedeniyle ada görünümüne kavuşan  Pertek Kalesi, tarihi misyonu ve bulunduğu alanın doğal güzelliği dolayısıyla  ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerini adeta büyülüyor.
 
Elazığ ve Pertek ilçesi arasında ulaşımı sağlayan feribotun   yolcularına da eşsiz güzellikler sunan mavi renkli suların ortasındaki kale, ilgi  odağı oluyor.
 
Yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlaları ve  serpiştirilmiş mavi çinileriyle dikkati çeken kaledeki tarihi güzellikler,  vatandaşların yanı sıra fotoğraf sanatçılarını da cezbediyor.
 
Kalede, turizmin daha fazla canlandırılması amacıyla Tunceli Valiliği  desteğiyle Pertek Kaymakamlığı ve Pertek Belediyesince yürütülen proje kapsamında  tekne iskeleleri kurularak, restoran ve kafeler inşa edilecek.
 
Bu çalışmalar sonrası turistlerin ziyaretine açılacak kalenin, bölge  turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.
 
"Kalenin elektrik ve suyu baraj altından götürülecek"
 
Pertek Belediye Başkanı Recai Vural,yaptığı açıklamada,  Pertek Kalesi'nin geçmişinin Urartular dönemine kadar uzandığını söyledi.
 
Yaklaşık 4 yıl önce kalede restorasyon çalışmasının yapıldığını ifade  eden Vural, şöyle konuştu:
 
"Pertek Kalesi'ni turizme açmak için elimizden gelen tüm gayreti  gösteriyoruz. Son olarak Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in desteği ile Pertek  Kaymakamlığı ve belediyemizin hazırladığı proje kapsamında kaleye güzel  iskeleler, restoran ve kafeler yapacağız. Kalenin elektriğini ve suyunu, baraj  altında geçirerek götürüyoruz. Biz artık suyun altında araçlar geçiren ülkeyiz.  Kalede enerji var ama yetersiz, güneş panelleriyle enerji üretiliyor ve bu da  yetersiz kalıyor."
 
Vural, elektrik sorunun giderilmesinin ardından kalenin gece ışıl ışıl  parlayacağını belirterek, kaledeki yürüyüş yollarından oturma alanlarına birçok  sorunu gidereceklerini dile getirdi.
 
"Herkesi Pertek'e davet ediyorum"
 
Pertek Kalesi'nin eşsiz manzaraya sahip olduğunu anlatan Vural,  "Pertek Kalesi'nin çok mükemmel manzarası var. Burayı turizme açtığımızda yerli  ve yabancı turist akınına uğrayacağı kanaatindeyim. Kale şu an ada konumunda.  Eskiden önünden Murat Nehri geçiyordu, Keban Barajı yapıldıktan sonra kale bir  ada görünümüne kavuştu." diye konuştu.
 
Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Pertek'te de güvenlik ve huzurun  hakim olduğunu ifade eden Vural, "Herkesi Pertek'e davet ediyorum. Termal  tesislerimiz, doğal güzelliklerimiz var. Pertek, gezilecek görülecek çok değerli  turizm envanteri olan yerlerden birisi. Pertek Kalesi çalışmaları tamamlandıktan  sonra buranın turizminin canlanacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

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