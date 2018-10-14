Pertek Kalesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor

Yapılış tarihi bilinmeyen ve Osmanlı Devleti'nin de bir dönem kullandığı kale, ilçenin en önemli değerlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Murat Nehri'nin kıyısındaki tepenin üzerine inşa edilen ve bölgenin Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalması nedeniyle ada görünümüne kavuşan Pertek Kalesi, tarihi misyonu ve bulunduğu alanın doğal güzelliği dolayısıyla ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerini adeta büyülüyor.

Elazığ ve Pertek ilçesi arasında ulaşımı sağlayan feribotun yolcularına da eşsiz güzellikler sunan mavi renkli suların ortasındaki kale, ilgi odağı oluyor.

Yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlaları ve serpiştirilmiş mavi çinileriyle dikkati çeken kaledeki tarihi güzellikler, vatandaşların yanı sıra fotoğraf sanatçılarını da cezbediyor.

Kalede, turizmin daha fazla canlandırılması amacıyla Tunceli Valiliği desteğiyle Pertek Kaymakamlığı ve Pertek Belediyesince yürütülen proje kapsamında tekne iskeleleri kurularak, restoran ve kafeler inşa edilecek.

Bu çalışmalar sonrası turistlerin ziyaretine açılacak kalenin, bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.

"Kalenin elektrik ve suyu baraj altından götürülecek"

Pertek Belediye Başkanı Recai Vural,yaptığı açıklamada, Pertek Kalesi'nin geçmişinin Urartular dönemine kadar uzandığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce kalede restorasyon çalışmasının yapıldığını ifade eden Vural, şöyle konuştu:

"Pertek Kalesi'ni turizme açmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Son olarak Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in desteği ile Pertek Kaymakamlığı ve belediyemizin hazırladığı proje kapsamında kaleye güzel iskeleler, restoran ve kafeler yapacağız. Kalenin elektriğini ve suyunu, baraj altında geçirerek götürüyoruz. Biz artık suyun altında araçlar geçiren ülkeyiz. Kalede enerji var ama yetersiz, güneş panelleriyle enerji üretiliyor ve bu da yetersiz kalıyor."

Vural, elektrik sorunun giderilmesinin ardından kalenin gece ışıl ışıl parlayacağını belirterek, kaledeki yürüyüş yollarından oturma alanlarına birçok sorunu gidereceklerini dile getirdi.

"Herkesi Pertek'e davet ediyorum"

Pertek Kalesi'nin eşsiz manzaraya sahip olduğunu anlatan Vural, "Pertek Kalesi'nin çok mükemmel manzarası var. Burayı turizme açtığımızda yerli ve yabancı turist akınına uğrayacağı kanaatindeyim. Kale şu an ada konumunda. Eskiden önünden Murat Nehri geçiyordu, Keban Barajı yapıldıktan sonra kale bir ada görünümüne kavuştu." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Pertek'te de güvenlik ve huzurun hakim olduğunu ifade eden Vural, "Herkesi Pertek'e davet ediyorum. Termal tesislerimiz, doğal güzelliklerimiz var. Pertek, gezilecek görülecek çok değerli turizm envanteri olan yerlerden birisi. Pertek Kalesi çalışmaları tamamlandıktan sonra buranın turizminin canlanacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.