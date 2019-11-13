Tarihi kervansaray duvarına kafası sıkışan güvercin kurtarıldı Nevşehir’deki tarihi bir Kervansarayın duvarındaki taşlara kafası sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Tedavisi yapılan güvercin daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.