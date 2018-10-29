Tarihi Küçüksu Çayırı şenlendi 

<p> Osmanlı döneminin gözde mesire alanlarından, yakın tarihe kadar ilçenin renkli sosyal mekânlarından olan Tarihi Küçüksu Mesiresi, İBB ve Beykoz Belediyesi tarafından yürütülen projeyle doğal ve tarihi yapısına uygun şekilde düzenlendi. </p>
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