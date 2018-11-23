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Tarıştığı eniştesini çivi saplayarak öldürdü

İzmir’in Buca ilçesinde bir kişi, tartıştığı eniştesini iddiaya göre çivi saplayarak öldürdü.

  • İHA
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Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında İsmail Sivri Bulvarı numara 346 önünde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Kadir S. ile 48 yaşındaki eniştesi Ferzande Güzel arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Kadir S., iddiaya göre eniştesi Ferzande Güzel’e çivi ile saldırdı. Kadir S., eniştesi Ferzande Güzel’i yaraladıktan sonda olay yerinden hızla uzaklaşırken, Güzel, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz adam, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Ferzande Güzel’in cansız bedeni, savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 
 
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Kadir S. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kadir S., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

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