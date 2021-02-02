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Yaşam

Tarla sürerken bulundu! Satmaya çalışırken yakalandılar

Eskişehir'de tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait tarihi mezar taşlarını satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mezar taşları ise Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

DHA02 Şubat 2021 Salı 15:38 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 15:38
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Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesine bağlı Otluk Mahallesi’nde, Ş.E. ve S.E.’nin tarla sürdükleri sırada, mezar taşı buldukları ve satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti. 

Takibe alınan 2 şüpheli, mezar taşını satmaya çalıştıkları sırada, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. 

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 2 adet mezar taşı ele geçirildi. Yapılan incelemede mezar taşlarının Roma dönemine ait olduğu belirlendi. 

Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı. 

Mezar taşları ise Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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