Tarla sürerken bulundu! Satmaya çalışırken yakalandılar

DHA 02 Şubat 2021 Salı 15:38 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 15:38

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesine bağlı Otluk Mahallesi’nde, Ş.E. ve S.E.’nin tarla sürdükleri sırada, mezar taşı buldukları ve satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan 2 şüpheli, mezar taşını satmaya çalıştıkları sırada, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 2 adet mezar taşı ele geçirildi. Yapılan incelemede mezar taşlarının Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

Mezar taşları ise Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.