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Yaşam

Tarlada heyecanlandıran keşif! Alanda inceleme başlatıldı

Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünde bir çiftçi tarlasını sürerken pulluğa Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaik takıldı. Ekipler alanda kurtarma ve araştırma çalışmaları başlattı.

IHA13 Ağustos 2023 Pazar 09:05 - Güncelleme:
Tarlada heyecanlandıran keşif! Alanda inceleme başlatıldı
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Alınan bilgiye göre, Elazığ merkeze 14 kilometre uzaklıkta bulunan Salkaya köyünde tarlasını süren bir çiftçinin pulluğuna, üzerinde çeşitli desenin yer aldığı mozaik desenli yapı takıldı. Tarla sahibinin durumu bildirdiği jandarma ekipleri, tarlaya gelip inceleme yaparak Müze Müdürlüğüne bilgi verdi. Bunun üzerine Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapının detaylı araştırılması ve incelenmesine başlanıldı. Köy sakinleri de köydeki tarihi yapının değerlendirilerek turizme kazandırılmasını istiyor. Öte yandan, tarlada bulunan mozaik desenli yapının Roma dönemine ait olabileceği tahmin ediliyor.

Tarlada bulunan yapının köye yararı olacağını dile getiren Salkaya sakinlerinden Tarık Baş, "Böyle bir tarihi eserin köyümüze faydalı olduğunu düşünüyorum. En azından köyümüz de tanınmış olur" dedi.

Mutlu olduklarını belirten köy sakinlerinden Cafer Ol ise, "Bunun tarihinin Roma dönemine ait olduğu söyleniyor. Bu kazının genişletilmesini istiyoruz ve bu yönde de mutluyum. Mozaik ve burada bulunacak kalıntıların müzeye girmesi ile Salkaya mozaiği olarak geçecektir" diye konuştu.

Teslim Baş ise, "Köyümüzde vatandaşın biri tarlayı sürerken böyle bir şeye denk geliyor. Turizm açısından önemli bir şey. Hem ülke için hem de köyümüz için faydalı bir şey olacağını düşünüyoruz. İnşallah ilerisi için güzel olur" şeklinde konuştu.

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