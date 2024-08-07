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Yaşam

Tarlada uyuyakalan 6 yaşındaki kızı ezdi! Yakınları sürücüyü öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlada geri manevra yapan kamyonun altında kalan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, çocuğun yakınlarının tabancayla yaraladığı kamyon sürücüsü hastanede öldü.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 07:58 - Güncelleme:
Tarlada uyuyakalan 6 yaşındaki kızı ezdi! Yakınları sürücüyü öldürdü
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Alınan bilgiye göre, Şükrü Erdem (63) yönetimindeki 35 BNR 822 plakalı kamyon, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında geri manevra yaparken ailesiyle birlikte geldiği tarlada uyuyakalan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın fark etmeyip üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölüm haberini alan çocuğun yakınları, kamyon sürücüsü Erdem'i tabancayla ağır yaraladı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından sürücüyü vuran kişilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu belirleyen jandarma, zanlıları gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden çocuk ve sürücünün cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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