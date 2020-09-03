Tarsus'taki 'tefeci' operasyonunda 6 tutuklama

DHA 03 Eylül 2020 Perşembe 20:46 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 20:46

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde tefecilik ve pos tefeciliği suçuyla ilgili 6 ay süren çalışmanın ardından 1 Eylül'de operasyon için düğmeye bastı. Farklı meslek gruplarından Tarsus ilçesinde 25, Mersin'de 1 ve Adana'da 6 olmak üzere 2'si kadın 32 şüphelinin yakalanması için ev ve iş yerlerine sabah 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 32 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı kişilere ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösteren slipler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan şüphelilerden 13'ü bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelirden 1'i ifadesi alındıktan sonra salıverildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 16 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun devam ettiği bildirildi.