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'Tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Adana'da bir kişinin, alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki şahsı uyardıktan sonra birini tabancayla vurması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, olay 6 Ağustos Salı günü merkez Seyhan ilçesi, Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent U. adlı kişi G.T. isimli kadından 10 bin lira borç para aldı ancak borcunu ödemedi. Bunun üzerine G.T. dayısının oğlu Ahmet U.'ya durumu anlatarak parasını almasını istedi. Ahmet U. da Bülent U.'yu bulup parayı istedi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. İki şahsı da tanıyan Arap Yaşar S. yanlarına gelerek "Neden kavga ediyorsunuz" diyerek tartışmaya dahil oldu. İki şahıs da olaya karışmamasını söyleyince Arap Yaşar S. önce Bülent U.'ya tokat attı ardından da Ahmet U.'nun üzerine yürüdü. Ahmet U. silah çekince Arap Yaşar S. de tabancasını çıkartıp Ahmet U.'ya ateş etti. Ahmet U. çenesinden yaralandı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 
 
Zanlı kaçarken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Ahmet U.'nun tedavisi devam ediyor. 
 
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de Arap Yaşar S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada şahsın yaya kaçtığı belirlenerek çevrede arama genişletildi. Yapılan aramalarda Arap Yaşar S. olay yeri yakınlarında saklanırken yakalandı. Olayda kullandığı tabanca da bir otomobilin altında bulundu. 
 
Emniyete getirilen zanlı sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Arap Yaşar S. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
 

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