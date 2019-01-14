Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün gece Çıksorut Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta karşılaşan birbiriyle arkadaş olan Erdem Ç. ve Kadir Çanka arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Erdem Ç. yanındaki bıçak ile Kadir Çanka´yı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Çanka´yı yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Çanka, acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çanka´nın cenazesi Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kaçan ve polisin çalışmasıyla yakalanan şüpheli Erdem Ç.´nin ise emniyette sorgulanmasına devam ediliyor.