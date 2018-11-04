Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tartıştığı eşini bıçaklayan koca tutuklandı

Konya'da tartıştığı eşi Melek Çelik'i (37), bıçaklayan Bayram Çelik (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vücudunun 3 yerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Melek Çelik'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Avanslı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir süredir işsiz olan Bayram Çelik, kayınpederinin evinde eşi Melek Çelik ile ailevi nedenlerden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Çelik, bahçe avlusunda eşini, kalça ve karın kısmından olmak üzere 3 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melek Çelik, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.  Melek Çelik'nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
UZAKLAŞTIRMA ARDINDAN BİR ARAYA GELMİŞLER
 
Melek Çelik'in polise verdiği ilk ifadesinde, "Daha önce de beni dövmüştü. Zaman zaman böyle çıkışları oluyor. Bir süre önce uzaklaştırma kararı almıştı. Kendi aramızda barışıp tekrar bir araya geldik. İşsizdi. Bu nedenlede tartışmalarımız oluyordu" dediği öğrenildi.
 
Olaydan sonra çalışma başlatan polis, Bayram Çelik'i kısa sürede yakaladı. Yapılan  sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teknik sorun yaşanan yolcu gemisi halatla çekilerek iskeleye yanaştırıldı

Teknik sorun yaşanan yolcu gemisi halatla çekilerek iskeleye yanaştırıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA