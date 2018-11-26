Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tartıştığı iki oğlunu bacaklarından vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmut Ö. (50), tartıştığı iki oğlunu tabancayla bacaklarından vurup yaraladı. Baba gözaltına alınırken, yaralı çocukları hastanede tedaviye alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hacet Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mahmut Ö. henüz bilinmeyen nedenle çocukları Yunus Emre Ö. (23) ve Şahin Ö. (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. yanındaki tabancayla çocuklarının bacaklarına ateş açtı. Olayda bacaklarına kurşun isabet ederek yaralanan Yunus Emre ve Şahin Ö. kardeşler çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İki kardeşin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
 
Kazanın ardından olay yerine gelen polis, Mahmut Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhuriyet Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Mahmut Ö., adliyeye sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Düşen helikopterin son görüntüleri ortaya çıktı

Düşen helikopterin son görüntüleri ortaya çıktı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA