İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2024 Pazartesi / 21 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9849
  • EURO
    38,1094
  • ALTIN
    2743.3
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Yaşam

Tartıştığı kızını boğarak öldürdü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan Murat Sevilen (44) tartıştığı kızını boğarak öldürdü. Murat Sevilen'in psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

IHA26 Ağustos 2024 Pazartesi 07:18 - Güncelleme:
Tartıştığı kızını boğarak öldürdü
ABONE OL

Olay, Gönen'e bağlı Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak'taki Sevilen ailesinin ikametinde gerçekleşti. Psikolojik sorunları olan Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen (18) ile tartıştıktan sonra boğarak öldürdü. Murat Sevilen cinayeti işledikten sonra evi terk etti. Daha sonra eve gelen anne, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Olaydan saatler sonra ise Murat Sevilen polis ekiplerine teslim oldu.

Eylem Sevilen'in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Savcılığın olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.