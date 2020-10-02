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Yaşam

Tartıştığı kocasını bıçakladı, adli kontrol şartıyla salıverildi

Samsun'da tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA02 Ekim 2020 Cuma 18:32 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 18:32
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Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mimarsinan Mahallesi'nde yaşayan Z.T. (24) ile eşi K.T. (32) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen Z.T, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kocasını göğsünden yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.T. tedavi altına alındı.

Z.T. ise hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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