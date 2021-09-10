İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2021 Cuma / 3 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4111
  • EURO
    9,9607
  • ALTIN
    486.195
  • BIST100
    1448.9
Yaşam

Tartıştığı komşusunu bıçakladı

Antalya'da A.Y. (48) adlı kadın, zile basma yüzünden tartıştığı öğretmen komşusu Semra Güllü Okan'ı (47) kalçasından bıçakladı. Binada oturan Nurgül Karakuş, A.Y.'nin apartmanda sürekli kavga çıkarttığını belirterek, 'Zemin katta oturuyor. Herkesle kavgalı. Apartmanda herkesi canından bezdirdi. Bu yüzden çok sayıda davası var ama yine de sorun çıkarmaya devam ediyor' dedi.

DHA10 Eylül 2021 Cuma 13:45 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 13:45
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın giriş kapısında meydana geldi. Dün zile basma nedeniyle kavga ettiği komşusu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Semra Güllü Okan ile apartman önünde karşılaşan A.Y., yeniden tartışmaya başladı. Semra Güllü Okan'ı tutup apartman içine çeken A.Y., ardından kalçasından bıçakladı. Yaralanan Semra Güllü Okan, diğer komşuları tarafından çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Olay sonrası suç aleti bıçakla evine kaçan A.Y., apartmana gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Binada oturan Nurgül Karakuş, A.Y.'nin apartmanda sürekli kavga çıkarttığını belirterek, "Zemin katta oturuyor. Herkesle kavgalı. Apartmanda herkesi canından bezdirdi. Bu yüzden çok sayıda davası var ama yine de sorun çıkarmaya devam ediyor" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.