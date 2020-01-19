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Yaşam

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Aksaray’da parkta kavga ettiği kuzenini tabancayla 3 el ateş ederek öldüren kişi tutuklandı.

IHA19.01.2020  21:49 - Güncelleme: 19.01.2020  21:49

Olay, dün akşam saatlerinde Aksaray’ın Eskil ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hurşit U. (41) ile amcaoğlu Hakan U. (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan U. ruhsatsız tabancayla kuzeni Hurşit U.’ya 3 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hurşit U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren kuzen Hakan U. ise Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğüne tabancayla birlikte teslim oldu.

Hakan U. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi savunma sanayisine destek olmak istiyor

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