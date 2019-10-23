Taşçı’dan Mehmetçik’e destek klibi 

Mehmetçiklerimize ithaf edilen özel klipte bayrak ve mücadele temalı görüntüler yer alırken vatan sevgisi Taşçı’nın büyüleyen sesiyle dile getirildi. İzleyenleri duygulandıran ve kısa zamanda büyük ilgi gören klibin yayınıyla birlikte, sanatçı, asker selamı verip desteğini şu sözlerle ifade etti: “Türk olmaktan, ay yıldızlı bayrağımın gölgesinde yaşamaktan bayrağım, vatanım, milletim ve tüm manevi değerlerime olan bağlılığımı müziğimle ölümsüzleştirmekten gurur duyuyorum. Rabbim, vatanımızın bütünlüğü için Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun.”