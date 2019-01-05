Taşeron son dakika 2019 maaş zam haberleri Kadrolu taşeron ikramiye (Tediye) ek zam ve kıdem tazminatı yasal hakları neler

Kadrolu geçen taşeron son dakika 2019 maaş zammı ve ikramiye ücretlerine ne kadar? 4/B 4/D'li sürekli işçi statüsündeki taşeron işçinin kıdem tazminatından kim sorumlu? Taşeron tediye ikramiye 2019 ne zaman ödenecek? Taşeron işçiye enflasyon farkı ek zam ne kadar yapılacak? Kadrolu taşeron işçinin yasal hakları neler? KİT taşeronuna kadro 2019'da ne zaman verilecek? soruların yanıtları araştırılıyor. Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuştu. Yeni statülerine sınav sonucuna göre geçecek olan taşeron işçilerin yeni statüdeki hakları da sıklıkla araştırılan konular arasında. Alınan son dakika bilgisine göre kadroya geçen sürekli işçi statüsündeki taşeronların maaşı 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük güncel ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Hep aynı kamu kurumunda çalışanlar veya farklı kamu kurumunda olmakla birlikte aynı alt işverene bağlı çalışanların kıdem tazminatı ile ilgili kafalarda çok sayıda soru işaretleri bulunmaktadır. Alınan bilgilere göre; İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır. Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir. İşte kadroya geçen taşeronun son dakika maaş ikramiye ve yasal hakları ile ilgili detaylar...



Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen görüş yazısında, Yüksek Hakem Kurulu kararıyla, kadroya geçen taşeron personel işçicinin asgari ücretle ilişkisinin koptuğu bu nedenle sözkonusu personele 1 Ocak 2019'da sadece yüzde 4 zam uygulanacağı ve bu personelin mali ve sosyal haklarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar bu hükümler çerçevesinde belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.,



Çalışanların 1.800 TL olan maaşları, 2 bin 20 TL’ye yükseltilecek. Buna ilave olarak, Toplu İş Sözleşmesinden kazanılan yüzde 4 zam verilecek. Böylece rakam, 2 bin 100 TL’yi bulacak.



Taşeron işçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Nisan ayında taşerondan kadroya geçirilen 900 bin işçinin maaş problemi çözüme kavuştu. Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) kapsamında 2020’ye kadar yüzde 4 zamma imza atan işçilerin, asgari ücretin altında kalan maaşlarının akıbeti merak ediliyordu. Türkiye gazetesinin haberine göre söz konusu çıkmaz için sendikaların atmış olduğu adımlar olumlu sonuçlandı.

Taşeron işçiye asgari ücret zammından faydalanamıyor! Belediyelerde çalışan 400 bin taşeron işçi, kanunlardaki çelişkiler nedeniyle asgari ücretteki yüzde 26’lık zamdan yararlanamayacak.







2020 TL + YÜZDE 4 ZAM



Çalışanların maaşları, asgari ücretin altında kalmayacak. Kadroya geçen çalışanların durumunda gelinen son durumu değerlendiren Hak-İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz “Asgari ücretin altında işçi çalıştırmanın yasak olması sebebiyle, çalışanların bin 800 TL olan maaşları, ocak ayından itibaren 2 bin 20 TL’ye yükseltilecek. Buna ilave olarak TİS’ten kazanmış oldukları yüzde 4 zam da verilecek. Böylece çalışanların maaşları 2 bin 100 TL civarında olacak. Ayrıca çalışanların, mevcut sosyal yardımları, Yüksek Hakem Kurulu sözleşmesi gereği, aylık çıplak ücretlerinin üzerine ilave edilerek ödenmeye devam edecek” dedi.



Kurumlarda yeni belirlenen asgari ücretin üzerinde maaş alanların durumuna da açıklık getiren Öz, bu kişilerin sözleşmelerinde yazan oranlarda zam alacaklarını söyledi.



TEDİYEDEN DE 3.164 TL

Taşeronluktan kadroya geçenlere bir sevindirici haber de ilave tediyelerinden geldi. Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte artmış oldu. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 TL’lik ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 TL olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 TL eklenmiş olacak.



TAŞERON İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINDAN ASIL İŞVEREN DE SORUMLU



Soru: Bir şirketin hafriyat işini yapan taşeron firmada çalışıyorum. Yeni bir firma, çalışmakta olduğumuz hafriyat işini devralacak. Bu durumda biz ihbar ve kıdem tazminatlarımızı alıp mı ikinci firmaya geçeceğiz, yoksa tazminatlarımızla birlikte mi geçeceğiz? (Hanifi Y.)



Yanıt: Şirket devrinde kıdem tazminatından eski ve yeni işveren sorumludur. Sizinki şirket devri değil, hafriyat işinin bir alt işverenden bir başka alt işverene devri söz konusu. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 3 Mayıs 2016 tarihinde verdiği (E. 2015/7580, K. 2016/13115) kararda, “Asıl işveren alt işveren ilişkisinin sona ermesinin ardından iş yerinden ayrılan alt işveren ile daha sonra aynı işi alan alt işveren arasında hukuki veya fiili bir bağlantı olsun ya da olmasın kıdem tazminatı açısından önceki işverenin devir tarihindeki ücret ve kendi dönemi ile sınırlı sorumluluğu, son alt işverenin ise tüm dönemden sorumluluğu kabul edilmelidir” denildi. Dolayısıyla işçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait iş yerinde ara vermeden çalışması halinde işyeri devri kurallarının uygulanması gerekiyor. Bu durumda değişen alt işverenler, işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan işçilik haklarını devralmış sayılıyor. Asıl işveren tüm hizmet süresine göre kıdem tazminatı alacağından, devreden alt işveren ise kendi çalıştırdığı dönem ve ücret seviyesine göre belirlenecek kıdem tazminatından sorumlu.

KİT taşeronuna kadro 2019’da

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT’lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyeci olacak.



KİT’lerin strateji ve istihdam koşulları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, KİT’lerin tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alınacak. Karara göre, içeriden personel ihtiyacının karşılanamaması halinde, 2018’de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75’i kadar personelin açıktan veya naklen atanması mümkün olacak.



Düzenleme, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.



Sınavla alınacak



Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT’ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlığın ihtiyacı göz önüne alınacak. 1 yıl içinde kadroya geçişlerle ilgili sınavlar yapılacak.



Asgari düzeyde kredi



Karara göre, atıl durumda olan gayrimenkuller; satış, kiralama, devir gibi usullerle değerlendirilecek. Ar-Ge ve inovasyona önem verilecek. Daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla teknoloji takip edilecek, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon gözden geçirilecek. Karara göre kredi kullanımlarını asgari düzeyde tutacak olan KİT’ler, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını azami düzeyde kullanacak. Ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak ancak tarım ürünlerinin alım miktar ve fiyatını bakanlığın görüşünü alarak tespit edecekler.

ESKİ HABERLER

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.

Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.

Ücret Zammı: 01.01.2018 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.

01.07.2018 31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.01.2019 30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.07.2019 31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.01.2020 30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.07.2020 31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

İkramiye: İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÇOCUK YARDIMI: İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.

B-YEMEK YARDIMI: İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir. C-TAŞIT YARDIMI: Mevcut uygulamaya devam edilir.

D-YAKACAK YARDIMI: İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.

E-SORUMLULUK PRİMİ:

1) DİREKSİYON PRİMİ: Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.

2) BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.

3) SİLAH TAZMİNATI: Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir. Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÖĞRENİM YARDIMI: İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere; İlkokul için 100,00(yüz)TL. Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL. Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL. Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.

B-BAYRAM YARDIMI: İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir. Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:

A-EVLENME YARDIMI: İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.

B-DOĞUM YARDIMI: Mevzuat hükümleri uygulanır.

C-HASTALIK YARDIMI:

1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir. İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.

2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.

D-TABİİ AFET YARDIMI: İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.

E-ÖLÜM YARDIMI: İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır.

İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.

Askerlik Yardımı: Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.

Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:

A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür. Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.

B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.

C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz. Gece Çalışması: Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir. Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi: Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir. İzinler:

A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:

Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Hizmet süresi;

1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,

15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilir.

B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.

C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:

İşçiye Eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün Evlenmesi hâlinde 5 gün Eş ve çocuğunun ölümünde 6 gün Ana, baba veya kardeşinin ölümünde 5 gün Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde 2 gün Tabii afetten zarar görmesi hâlinde 10 güne kadar Bildirim Önelleri: Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. İşçinin hizmet süresi 6 aydan az sürmüşse 3 hafta sonunda 6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse 5 hafta sonunda 1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse 7 hafta sonunda 3 yıldan fazla sürmüşse 9 hafta sonunda

Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:

İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır. Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.