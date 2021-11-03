Taşlar elinde hayat buluyor

AA 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:18 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 13:18

Çocukken kara kalem çalışmalarına ilgi duyan 58 yaşındaki Aydoğan, bugüne kadar 20'yi aşkın tablo yaptı. Aydoğan, eserlerinin satışından elde ettiği gelirle aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Emrullah Faruk Aydoğan, AA muhabirine, resim tutkusunun çocuk yaşta başladığını söyledi.

Son yıllarda topladığı çakıl taşlarını kum haline getirip, kontrplak üzerine tutkalla yapıştırıp resimler ürettiğini anlatan Aydoğan, şöyle konuştu:



"Çocukluğumdan beri ırmak kenarlarındaki çakıl taşlarına ilgi duyuyordum. Bunlardan bir şeyler yapabilir miyim diye düşündüm. Irmak kenarlarından topladığım taşları eve getiriyorum. Taşları renklerine göre ayırdıktan sonra kırarak iri kum haline getiriyorum. Kontrplağın üzerine tuval bezi yapıştırıp sonra iri kumlarla tabloya dönüştürüyorum."

Aydoğan, genellikle manzara ve portre resimler çalıştığını dile getirerek, talep olması durumunda farklı tablolar da yaptığını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerini de yaptığını belirten Aydoğan, "Genelde doğa resimleri yapıyorum. Bir tabloyu yaklaşık 15 günde tamamlıyorum." dedi.

