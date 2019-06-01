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Tatil yolunda aracınız hararet yaptıysa ne yapılır?

Ramazan Bayramı için 9 gün sürecek tatil bu akşam başladı. Uzun süre otomobil kullananlar lastik patlaması, fren sisteminin bozulması, yakıt bitmesi nedeniyle yarı yolda kalabilecekleri gibi sıkışık trafikte araçlarının hararet göstergesine de dikkat etmeliler. İşte bayram trafiğinde otomobilin hararet yapması halinde yapılması tavsiye edilenler...

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Otomobilinizle uzun saatler sıcak havada gitmeniz aracınızın soğutma sisteminden olası sorunlar hararete sebep olabilir. Hararet yapmış bir otomobil için ilk yapılması gereken, otomobili kenara çekmek ve motoru durdurmadan otomobilin soğutma sistemine su eklemektir. Bu durumda su eklenecek yerlerin sıcak olduğunu hatırlatmak doğru olacaktır. Motor sıcaklığı belirgin bir düşüş yaşandıktan sonra araç durdurulabilir. Yolda kaldığınız yer servis için uygun değilse araç düşük hızda servis alınabilecek yere kadar kullanılabilir. Araç su kaybından dolayı hararet yapmış ise kısa aralıklarla su eklemek gerekecektir.
 
HARARET YAPAN MOTOR İLE DEVAM ETMEYİN
 
Servise kadar kısa bir süre otomobiliniz ile devam etmeniz zorunlu olabilir. Tüm yolu hararet yapan motorla devam etmek isterseniz hasara neden olabilirsiniz. Motorun aşırı sıcakken otomobilin zorlanması büyük masrafa dönebilir. Hararet yapan aracın kullanılması halinde pistonlar zarar görür. Kullanıma devam edilirse bir süre sonra motor kilitlenme yapar ve kullanılamaz hale gelir.
 
KALORİFERİ AÇARAK SOĞUMAYI DESTEKLEYİN
 
Araç hararet yaptığı zaman kaloriferi sıcağa getirip açmanız motorun soğumasına destek olacaktır. Bu şekilde aracınızı servise götürene kadar vakit kazanabilirsiniz. Bu durumun uzun vadeli bir çözüm olmadığını da unutmamalısınız. Hararetin daha fazla yükselmeden sizin servise ulaşmanız için ara bir çözüm olacaktır.
 
FAN DEVREYE GİRMİYOR OLABİLİR
 
Aracınız dur kalk yaptığında, gaza basıldığında fan devreye girmiyor olabilir. Bu durumda fan müşürü bozulmuş olabilir. Aracınızı soğutarak yolda uygun bir yere çekip, fan müşürünü değiştirecek bir servis çağırmanız uygun olacaktır.  Servisin uzak kalması durumunda araç yüksek devirlerde zorlanmadan servise kadar götürülebilir.
 
TERMOSTAT ARIZALI OLABİLİR
 
Motor sıcak olmasına rağmen radyatöre giden borular soğuksa ya da ılıksa termostat arızalanmıştır. Bu durumda termostatın değiştirilmesi gerekir. Motor devri yükseldikçe hararet iniyor, devir düştükçe ise hararet yükseliyorsa kaçak durumundan şüphelenebilirsiniz. Bunun içinde de yapılacak en iyi uygulama aracın hararetinin geçici olarak düşürüp, yine en yakın servise gitmek olacaktır.

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