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Yaşam

Tatilciler buz tutan Abant Gölü'nün üzerinde yürüdü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda buz tutan gölün üzerine çıkan doğaseverler yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

AA28.01.2020  09:58 - Güncelleme: 28.01.2020  09:58

Yarıyıl tatili dolayısıyla tabiat parkına gelen doğaseverler, at ve faytona binerek, göl çevresinde yürüyerek, piknik yaparak, şambrelle ve kızaklarla kayarak tatilin tadını çıkardı.

Bazı tatilciler ise buz tutan gölün üzerine çıkarak yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

- YETKİLİLERDEN UYARI

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, buz tutan gölün üzerine çıkmanın tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek tatilcileri uyardı.

Konuyla ilgili uyarı levhaları ve tabelaların göl çevresinde birçok noktaya yerleştirildiğini ifade eden yetkililer, tatilcilerin, jandarma ekipleri tarafından da buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda ikaz edildiğini kaydetti.

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