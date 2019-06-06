27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7767
  • 6,5275
  • 247.701
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı’nın son gününde tatilini tamamlayıp İstanbul’a dönenler, TEM ile D-100 yolunun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçti. TEM yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda olası trafik kazaları ve arızalanan araçlara hızlıca müdahale edebilmek için önlemler aldı. Yoğun trafiğin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yoğunluk başladı, trafik durma noktasına geldi

Yoğunluk başladı, trafik durma noktasına geldi

Tayland'da eski başbakana 2 yıl hapis kararı

Tayland'da eski başbakana 2 yıl hapis kararı

Fransa’daki görüşme sonrası açıklama: İran terörist bir ülke

Fransa’daki görüşme sonrası açıklama: İran terörist bir ülke

'ABD küresel liderliği Çin'e kaptırdı'

'ABD küresel liderliği Çin'e kaptırdı'

'Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı'

'Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı'

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Avrupa'ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldı

Avrupa'ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldı

'Hanımına bıçak çektiler, çocuk sipariş alamıyor'

'Hanımına bıçak çektiler, çocuk sipariş alamıyor'
 

POPÜLER HABERLER

Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı

Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı

Toplu ödeme yap emekli ol

Toplu ödeme yap emekli ol

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA