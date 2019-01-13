Tatvan'da ağır vasıtaların zincirsiz yola çıkması yasaklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde ağır vasıtaların, yoğun kar yağışı nedeniyle Tatvan-Van, Tatvan-Bitlis ve Tatvan-Ahlat istikametlerine zincirsiz çıkmaları yasaklandı.
- AA
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar nedeniyle ağır vasıtaların Tatvan-Van, Tatvan-Bitlis ve Tatvan-Ahlat istikametlerine zincirsiz trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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