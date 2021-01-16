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Yaşam

Tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda çek, senet, takip dosyası ve doküman ele geçirildi.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 15:58 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:58
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bankalardan kredi kullanamayan vatandaşlara yüksek faizle para temin ettikleri, borçların ödenmesine rağmen senetleri vermeyerek icra takibi başlattıkları ve tehditle para istedikleri suçlamasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda çek, senet, takip dosyası ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tefecilik ve yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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