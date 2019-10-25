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Tehditlerden yılmıyor... 35 yıllık bayrak bekçisi

Hakkarı Yüksekova’ya bağlı Suüstü Köyü’nde yaşayan Seyit Tahir Öztepe (82), 1984’te Yüksekova Tabur Komutanı’nın, ‘Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım’ sözü üzerine evine 150 metre mesafedeki tepeye diktiği demir direkte Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı.

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Öztepe, o günden sonra canı gibi sevip, koruduğu Türk bayrağın, sadece yıpranmışsa değiştirmek, kirlenmişse de yıkamak için indirdi.

Hiçbir tehdit yıldıramaz

İlerleyen yaşına karşın fırsat buldukça tepeye çıkarak dalgalanan Türk bayrağını saygıyla selamlayan Öztepe, hiçbir tehdidin kendisini yıldırıp, korkutmadığını söyledi. Teröristlerin Türk bayrağını indirmek için iki kez saldırı düzenlediği belirten Öztepe, “Bayrağa iki kez saldırı yapıldı. İlk saldırıda çıkan çatışmalarda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İkinci kez geldiklerinde yine teröristlerden biri öldürüldü, biri de kaçtı. Kaçan ikinci terörist de Oymak Kaya dediğimiz bölgede etkisiz hale getirildi” dedi. Eşinin ve çocuklarını da aynı duyarlılıkla hareket ettiğini belirten Öztepe, bayrağı hiçbir zaman sahipsiz bırakmadıklarını ve ömrü yettikçe bayrak bekçiliği görevini sürdüreceğini ifade etti. 

SAHİPSİZ BIRAKMADIK

“Bir defasında bayrak direğinin altına bomba yerleştirdiler. Ama ben yine direği dikip, bayrağı dalgalandırdım. Bu gücü de devletimden alıyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin toprakları. Köydeki korucular hiçbir zaman bayrağımızı sahipsiz bırakmadı. Oğuldan oğula devredip gidecek. Eşim de bu bayrağa sahip çıktı. Çoğu zaman eline silah alıp sabaha kadar nöbet tuttu. Çok şükür bayrağımızı düşürmedik, düşürmeyiz de.”

Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

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