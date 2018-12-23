Manisa'da tek gözlü ve burunsuz doğan buzağı görenleri şaşkına çevirdi

Taytan Mahallesi Bezirganlı Mevkisi'nde çiftçilikle uğraşan Nafiz Erdinç'e ait inek, alnında dikey olarak tek gözü olan, burunsuz ve üst çenesi olmayan buzağı dünyaya getirdi. Buzağının dilinin ise normalden 3 kat kadar uzun olduğu dikkat çekti.

Tek gözlü, burunsuz ve çenesiz buzağıyı görenler ömürlerinde ilk defa böyle bir şey görmenin şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti. Buzağı birkaç saat içerisinde öldü.

Buzağının sahibi Nafiz Erdinç, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirtip, "Çift başlı doğan, bacak sayısı fazla ya da eksik olarak dünyaya gelen buzağıları duymuştum ama böylesiyle ilk kez karşılaştım" dedi.