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Yaşam

Tek katlı evde yangın çıktı, 89 yaşındaki felçli adam hayatını kaybetti

Manisa'da tek katlı bir evde çıkan yangında, felçli olduğu öğrenilen 89 yaşındaki Ali Osman Kalaycı hayatını kaybetti. Felçli olduğu öğrenilen Kalaycı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Morguna gönderilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA18 Aralık 2020 Cuma 17:15 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 18:05
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Temrek Mahallesinde yaşayan Ali Osman Kalaycı’nın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederek yaklaşık 1 saatte söndürdü. Adeta küle dönen evde Ali Osman Kalayıcı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Felçli olduğu öğrenilen Kalaycı’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Morguna gönderilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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