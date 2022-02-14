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Yaşam

Tek katlı evde yangın çıktı, misafir öldü, ev sahibi yaralandı

Çankırı'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Bölgeye gelen Çankırı Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 11:01 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:03
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Kırkevler Mahallesi Küme Evleri mevkisinde Mehmet S'ye (69) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Çankırı Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sırasında ev sahibi Mehmet S, komşuları tarafından evden çıkarılırken, misafir olduğu öğrenilen Adnan Güler (58) hayatını kaybetti.

Yangında yaralanan Mehmet S, Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, Adnan Güler'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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