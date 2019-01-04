Tek tip kadın modeline karşıyız

KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar törende yaptığı konuşmada, kadınlara yabancıların gözlükleriyle bakmadıklarını belirtti. “KADEM’in en önemli motivasyonlarından birinin kadınların kendi özlerini muhafaza etmenin en büyük özgürlükleri olduğunu hatırlatmak” diyen Bayraktar, “Ne yazık ki günümüzde küresel bir fabrika tek bir tür kumaş dokurcasına herkesi tek tipleştiren bir kadın modeli oluşturmaya çalışıyor. Bizlere de özgürlük, eşitlik, demokrasi gibi değerlere ancak onların kalıplarına sorunsuz bir şekilde girersek ulaşabileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla o fabrikanın tek tip ürünü haline gelmez isek eksik olduğumuzu hissettiriyor. Oysa bizim kendi referanslarımıza kendi değer kriterlerimize ihtiyacımız var” diye konuştu.