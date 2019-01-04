İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4699
  • 6,2288
  • 227.337
  • 87.399
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tek tip kadın modeline karşıyız

KADEM 45. temsilciliğini Aksaray’da açtı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar törende yaptığı konuşmada, kadınlara yabancıların gözlükleriyle bakmadıklarını belirtti. “KADEM’in en önemli motivasyonlarından birinin kadınların kendi özlerini muhafaza etmenin en büyük özgürlükleri olduğunu hatırlatmak” diyen Bayraktar, “Ne yazık ki günümüzde küresel bir fabrika tek bir tür kumaş dokurcasına herkesi tek tipleştiren bir kadın modeli oluşturmaya çalışıyor. Bizlere de özgürlük, eşitlik, demokrasi gibi değerlere ancak onların kalıplarına sorunsuz bir şekilde girersek ulaşabileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla o fabrikanın tek tip ürünü haline gelmez isek eksik olduğumuzu hissettiriyor. Oysa bizim kendi referanslarımıza kendi değer kriterlerimize ihtiyacımız var” diye konuştu.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünya Güneş'e en yakın konuma geldi

Dünya Güneş'e en yakın konuma geldi

Savunma sistemleri alanında ilk lise kuruluyor

Savunma sistemleri alanında ilk lise kuruluyor

Sarı yeleklilerin öncü ismi yargılanacak

Sarı yeleklilerin öncü ismi yargılanacak

Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

İran ABD'yi böyle uyardı: Tehdit tehdidi doğurur

İran ABD'yi böyle uyardı: Tehdit tehdidi doğurur

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

BM'ye büyük rest: İç işlerimize karışmayın

BM'ye büyük rest: İç işlerimize karışmayın

Türkiye ve ABD'den ortak tatbikat

Türkiye ve ABD'den ortak tatbikat
 

POPÜLER HABERLER

´Tüm Bombaların Anası´nı´ özgün imkanlarla geliştirdiler

´Tüm Bombaların Anası´nı´ özgün imkanlarla geliştirdiler

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA