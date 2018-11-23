Tekirdağ merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yasak bölgede balık avlanmasıyla ilgili rüşvet iddialarına ilişkin 20 kişi yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak bölgede balık avlamak için bazı kişilere rüşvet verildiği iddiaları üzerine harekete geçti. Bu kapsamda Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 20'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aralarında özel güvenlik ile sahil güvenlik personellerini de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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