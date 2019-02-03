Tekirdağ'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 BGP 314 plakalı kamyoneti, TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 20 kişiyi yakaladı. Araçta yapılan aramada lastik şişme bot ve çok sayıda battaniye bulundu.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.